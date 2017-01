Im August 2014 hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster entschieden, das Verfahren zur geplanten Kohlenmonoxid-Versorgungsleitung von Covestro von Dormagen nach Krefeld-Uerdingen auszusetzen und das Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe anzurufen. Die zuständige Kammer hat nun einstimmig entschieden, dass die Vorlage des OVG wegen rechtlicher Mängel als unzulässig abzulehnen ist. mehr

Die Yokogawa Electric Corporation hat eine Abteilung für Architekturentwicklung in Kalifornien, USA, gegründet: Die „Architecture Development Division“ widmet sich der Entwicklung einer Architektur für das industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things – IIoT). mehr

Abschied von Günther Hecht

Der Unternehmer Günther Hecht ist Anfang Januar 2017 im Alter von 70 Jahren gestorben. Der Diplom-Ingenieur hatte die Firma Hecht Anlagenbau im Jahr 1978 in einer Drei-Zimmer-Wohnung in München gegründet und in vier Jahrzehnten vom Ein-Mann-Betrieb zum internationalen Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern ausgebaut. mehr