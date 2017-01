Gaskühler TC Standard OEM

Für Erstausrüster ist es in der extraktiven Gasanalyse häufig vorteilhafter, wenn sie auf Geräte zurückgreifen können, die nicht in ein festes Gehäuse installiert sind. So lassen sie sich schnell in das System einbauen und leicht mit der Steuerung verdrahten. Für solche Anwendungen bietet Bühler die Gaskühlervariante TC Standard OEM an. mehr