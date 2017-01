Der Werkstoffhersteller Covestro und die RWTH Aachen verlängern ihre Zusammenarbeit in der Katalyseforschung. Covestro will das gemeinsam mit der Universität betriebene CAT Catalytic Centerin den nächsten sieben Jahren mit rund zwölf Millionen Euro unterstützen. mehr

Wacker kauft Cystein-Fermentationsanlage in Spanien

Der Chemiekonzern Wacker baut seine Cysteinproduktion aus: Die Life Science- und Biotechnologie-Sparte Wacker Biosolutions erwirbt eine Großfermentationsanlage in Spanien. In der Anlage am Standort León will der Konzern künftig fermentativ erzeugtes Cystein für die Lebensmittel- und Pharmabranche herstellen. mehr