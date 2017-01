Shell verkauft Joint-Venture-Anteile an Sabic

Sabic zahlt 820 Mio. US-Dollar an Shell für Anteile am Petrochemie-Joint-Venture Sadaf. Shell hielt bislang 50 % an dem Unternehmen mit sechs World-scale-Werken in Saudi Arabien, die durch die Transaktion an Sabic übergehen. mehr